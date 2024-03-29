Поручил собрать аналитику и предложить решение, – Зеленский об онлайн-казино в обращении

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 29 марта. В своем видео он обратил внимание на петицию, которая касалась онлайн-казино.

Глава государства начал свое обращение с ракетных ударов, которые российские военные нанесли в ночь на 29 марта. Он отметил, что был на постоянной связи с командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком, а также Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Зеленский провел ставку

Он отметил, что провел ставку, которая в основном касалась ракетного удара как в ночь на 29 марта, так и другие, которые российские военные осуществляли в течение недели.

Основная мишень для врага сейчас в ракетном терроре – это энергетика. Различные части нашей энергосистемы. Продуманные подлые российские удары, в частности по гидроэнергетике. Обсудили на Ставке все аспекты защиты объектов. Соответственно и работы как в Украине, так и с партнерами,

– отметил президент.