Петиция за увольнение Татарова набрала 25 тысяч: ее должен рассмотреть Зеленский

Активист Сергей Стерненко сообщил, что по состоянию на 18 июня петиция об увольнении Олега Татарова набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

По словам Стерненко, Зеленский своим указом Татарова назначал, он же должен его и уволить. Сейчас политик занимает должность заместителя главы Офиса Президента.

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Он (Зеленский – 24 канал) или исполнит волю народа (нам же любят рассказывать о народовластии?), или и в дальнейшем будет защищать коррумпированного слуги Януковича (Виктора Януковича – 24 канал) и Портнова (Андрея Портнова – 24 канал),

– заявил Стерненко.

Петиция об увольнении Татарова / скриншот 24 канала

Дело Татарова: главное

Заместителя главы ОП Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу с квартирами Национальной гвардии. Речь идет об убытках на сумму более 80 миллионов гривен.

Еще в декабре 2020 года Татарову должны были избрать меру пресечения, однако Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ и передал в СБУ.

Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова должна была передать в суд материалы по делу Татарова. Но этого не произошло.

Весной Антикоррупционный суд провел последнее заседание, производство закрыли.