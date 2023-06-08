Крым упадет к нашим ногам, как гнилая груша, – Черник об оборонных укреплениях россиян

Пока продолжались ожесточенные бои на Донбассе, Россия активно укрепляла свою оборону на других направлениях. В частности, оккупанты с целью навредить контрнаступлению Украины "зарывались" в оккупированном Крыму.

Военный эксперт и аналитик Петр Черник в интервью 24 Каналу прокомментировал, какое влияние на контрнаступление Украины могут иметь оборонительные рубежи России и могут ли они навредить операциям наших войск.

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Как Украина выбьет оккупантов из Крыма

Петр Черник уверен, что оборонные рубежи оккупантов "ни одним способом" не навредят контрнаступлению Украины. В качестве примера он привел оккупированный Крым, который, по словам эксперта, Украина будет освобождать в комбинации авиация и дальнобойные ракеты.

. Полное интервью Петра Черника читайте на сайте 24 Канала в четверг, 8 июня, в 19:00!

"Наш статус, например, по Крыму – освобождение полуострова будет решаться в комбинации: авиация – дальнобойные ракеты. Об этом мы уже не раз говорили", – сказал аналитик.

Эксперт уверен, что Украина благодаря дальнобойным ракетам уничтожит военные объекты России в оккупированном Крыму.

С помощью дальнобойных ракет "воздух – земля" истребим все, что там только можно (речь о военной инфраструктуре россиян – 24 Канал), а с помощью ракет "воздух – воздух" закроем пространство над Крымом,

– заявил Черник.

В России закончится человеческий потенциал

По словам аналитика, после того как у России закончится человеческий потенциал в Крыму, Украина сможет вернуть полуостров.

Рано или поздно, но весь человеческий потенциал там обязательно истощится, и Крым упадет к нашим ногам, как гнилая груша. Вот правильная философия,

– сказал он.

Черник связывает строительство оборонительных рубежей со страхом оккупантов из-за контрнаступления Украины. Следовательно, эксперт считает, что отвоевание Крыма это вопрос времени.

"А то, что там происходит в части фортификаций – так это огромный страх. Они действительно боятся нашего контрнаступления, в сторону Крыма в частности, и не имеют ничего больше предложить, кроме как строить эти фортификации. Мы обязательно справимся со стратегической задачей. Вопрос только времени и обеспечения качественным оружием", – резюмировал он.