Військовий експерт та аналітик Петро Черник в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував, який вплив на контрнаступ України можуть мати оборонні рубежі Росії та чи можуть вони нашкодити операціям наших військ.

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Як Україна виб'є окупантів з Криму

Петро Черник впевнений, що оборонні рубежі окупантів "у жоден спосіб" не нашкодять контрнаступу України. Як приклад він навів окупований Крим, який, за словами експерта, Україна буде визволяти в комбінації авіація та далекобійні ракети.

Важливо. Повне інтерв'ю Петра Черника читайте на сайті 24 Каналу у четвер, 8 червня, о 19:00!

"Наш статус, наприклад, по Криму – визволення півострова буде вирішуватися в комбінації: авіація – далекобійні ракети. Про це ми вже неодноразово говорили", – сказав аналітик.

Експерт впевнений, що Україна завдяки далекобійним ракетам знищить військові об'єкти Росії в окупованому Криму.

За допомогою далекобійних ракет "повітря – земля" винищимо все, що там тільки можна (мова про військову інфраструктуру росіян – 24 Канал), а з допомогою ракет "повітря – повітря" закриємо простір над Кримом,

– заявив Черник.

У Росії закінчиться людський потенціал

За словами аналітика, після того, як у Росії закінчиться людський потенціал у Криму, Україна зможе повернути півострів.

Рано чи пізно, але весь людський потенціал там обов'язково виснажиться, і Крим упаде до наших ніг, як гнила груша. Оце правильна філософія,

– сказав він.

Черник пов'язує будівництво оборонних рубежів зі страхом окупантів через контрнаступ України. Відтак, експерт вважає, що відвоювання Криму це питання часу.

"А те, що там відбувається в частині фортифікацій – так це величезний страх. Вони дійсно бояться нашого контрнаступу, у бік Крим зокрема, і не мають нічого більше запропонувати, крім як будувати ці фортифікації. Ми обов'язково впораємося зі стратегічним завданням. Питання лише часу та забезпечення якісною зброєю", – резюмував він.

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