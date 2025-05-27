Из-за вызванной ранением болезни умер военный и экс-журналист Петр Черных

Во вторник, 27 мая, из-за вызванной ранением продолжительной болезни умер военный и бывший журналист Петр Черных. Путь защитника он начал еще до полномасштабного вторжения.

С 2014 года покойный активно работал волонтером, осуществив десятки выездов на фронт. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на родных мужчины, передает 24 Канал.

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Что известно о защитнике

Петр Черных пошел защищать Украину добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения России – в 2022 году он вступил в ряды 128-го батальона 112-й бригады ТрО.

Защитник участвовал в обороне Киева, после чего прошел горячие бои в Харьковской области и Белогоровке Луганской области. Его комиссовали из армии из-за тяжелой болезни, развившейся после полученных во время службы контузий.

Это был лучший товарищ, побратим, который мог в любую минуту подставить свое плечо. Он всегда был на передовой, никогда не боялся, был всегда первым из первых. Когда стояли над Северским Донцом, все говорил, как здесь красиво, как бы классно здесь было побывать в мирное время. К сожалению, этой мечты он так и не осуществил,

– вспоминает старший солдат Сергей Щербак.

В мирной жизни Петр Черных был журналистом и коммуникационщиком, работал в информагентстве УНИАН, издании Міпԁ.ua и пресс-службе компании "Энергоатом".

Директор ИМИ Оксана Романюк рассказала, что у покойного осталось двое сыновей. "Спасибо за то, что защищал нас. И за то, что был таким замечательным другом", – написала она.

Напомним, 12 мая на фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. В 2024 году он сообщал, что является командиром разведывательного взвода командного состава Сухопутных войск.