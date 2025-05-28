Із 2014 року покійний активно працював волонтером, здійснивши десятки виїздів на фронт. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на рідних чоловіка, передає 24 Канал.

Дивіться також На війні загинув український актор Назар Малік

Що відомо про захисника

Петро Черних пішов захищати Україну добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення Росії – у 2022 році він вступив до лав 128-го батальйону 112-ї бригади ТрО.

Захисник брав участь в обороні Києва, після чого пройшов найгарячіші бої в Харківській області та Білогорівці Луганської області. Його комісували з війська через тяжку хворобу, що розвинулася після отриманих під час служби контузій.

Це був найкращий товариш, побратим, який міг у будь-яку хвилину підставити своє плече. Він завжди був на передовій, ніколи не боявся, був завжди першим з перших. Коли стояли над Сіверським Дінцем, усе казав, як тут красиво, як би класно тут було побувати в мирний час. На жаль, цієї мрії він так і не здійснив,

– згадує старший солдат Сергій Щербак.

У мирному житті Петро Черних був журналістом і комунікаційником, працював в інформагенції УНІАН, виданні Міnd.ua та пресслужбі компанії "Енергоатом".

Директорка ІМІ Оксана Романюк розповіла, що в покійного залишилося двоє синів. "Дякую за те що захищав нас. І за те, що був таким чудовим другом", – написала вона.

Нагадаємо, 12 травня на фронті загинув український актор і телеведучий Максим Неліпа. У 2024 році він повідомляв, що є командиром розвідувального взводу командного складу Сухопутних військ.