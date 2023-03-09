Петр Павел официально стал президентом Чехии: первые кадры церемонии

Петр Павел официально стал четвёртым президентом Чехии. Он уже присягнул на верность стране и пообещал соблюдать Конституцию.

Церемония прошла в Пражском Граде – президентской резиденции. Это крепость, расположенная в чешской столице.

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Туда Петр Павел с супругой прибыл лимузином. Присягу президент произнес из памяти, а когда завершил, получил бурные аплодисменты. Также традиционно раздался 21 орудийный залп. Также в зале раздался гимн Чехии.

Петр Павел подчеркнул, что стремится вернуть руководству страны достоинство, уважение, порядочность, а также другие ценности. Чехия уже многократно показала, на что способна. В частности, успешно председательствовала в Совете ЕС.

Будем проявлять активность и переносим это и на другие сферы. К примеру, в НАТО или ООН. Не будем ждать, пока великие государства придумают решение. Где написано, что самые умные и способные – всегда самые,

– подчеркнул президент Чехии.

Петр Павел – официально президент Чехии: смотрите видео



Президент и первая леди Чехии / AP

Павел имеет четкую проукраинскую позицию