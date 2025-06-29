Президента Чехии заметили среди толпы на концерте легендарной рок-группы

Президент Чехии Петр Павел посетил концерт легендарной группы AC/DC в Праге. Он спокойно стоял среди фанатов и снимал выступление на телефон.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Prague International.

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На концерте AC/DC заметили главу Чехии

Павел посетил концерт легендарной рок-группы AC/DC, который состоялся 26 июня в Праге после возвращения на сцену вокалиста Брайана Джонсона.

Петр Павел на концерте AC/DC / Фото из социальных сетей

Концерт состоялся возле чешского аэродрома "Летняны", который является культовым местом для фанатов рок-музыки. Здесь часто выступают всемирно известные исполнители. На этот раз на концерт AC/DC пришли более 60 тысяч зрителей, среди которых и был глава Чехии.

На видео и фото из соцсетей видно, как Павел стоит среди публики, снимает выступление на телефон и общается с фанатами.

Петр Павел снимает выступление на телефон / Фото из социальных сетей

По информации чешских СМИ, Павел давним фанатом тяжелой музыки. В частности его замечали во время концерта Брюса Спрингстина, а также во время выступления канадской певицы Аланис Мориссетт.

В соцсетях пользователи одобрительно оценили присутствие президента Чехии среди зрителей без усиленной охраны и без отдельной VIP-зоны. Многие обратили внимание на то, что охрана была минимальной, а сам глава государства не боялся общаться со своими гражданами.