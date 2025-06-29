Повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.

Дивіться також Україна і Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16, – Шмигаль

На концерті AC/DC помітили главу Чехії

Павел відвідав концерт легендарного рок-гурту AC/DC, який відбувся 26 червня в Празі після повернення на сцену вокаліста Браяна Джонсона.

Петр Павел на концерті AC/DC / Фото з соціальних мереж

Концерт відбувся біля чеського аеродрому "Летняни", який є культовим місцем для фанатів рок-музики. Тут часто виступають всесвітньовідомі виконавці. Цього разу на концерт AC/DC прийшли понад 60 тисяч глядачів, серед яких і був глава Чехії.

На відео й фото з соцмереж видно, як Павел стоїть серед публіки, знімає виступ на телефон та спілкується з фанатами.

Петр Павел знімає виступ на телефон / Фото з соціальних мереж

За інформацією чеських ЗМІ, Павел давнім фанатом важкої музики. Зокрема його помічали під час концерту Брюса Спрінгстіна, а також під час виступу канадської співачки Аланіс Моріссетт.

У соцмережах користувачі схвально оцінили присутність президента Чехії серед глядачів без посиленої охорони та без окремої VIP-зони. Багато хто звернув увагу на те, що охорона була мінімальною, а сам глава держави не боявся спілкуватися зі своїми громадянами.