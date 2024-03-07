Почему мы должны судить за давние события, – президент Чехии о фигуре Бандеры
У чешского главы государства спросили его мнение относительно важной фигуры для нашей страны. Речь идет об украинском революционере Степане Бандере.
У него также спросили, уместно ли помогать стране, которая имеет и имела много внутренних проблем. Об этом сообщает Deník, передает 24 Канал.
Смотрите также Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024 году
Что президент Чехии думает о Степане Бандере
Чешский президент Петр Павел ответил на вопрос читателя газеты относительно противоречивой фигуры Степана Бандеры и частым нарративом о якобы распространении фашизма в Украине.
Последнее очевидно является следствием российской пропаганды, поскольку именно этот нарратив Россия использовала как повод, чтобы начать полномасштабную войну против нашего государства.
Чешский глава отверг "черно-белый" взгляд на мир, а также добавил, что Украина конечно имела и имеет сейчас ряд проблем.
Впрочем, он призвал не судить наше государство за события, которые произошли десятки лет назад.
Словакия и Венгрия имеют похожую историю. И все же мы рассматриваем их как партнеров в демократических сообществах. Германия была еще в худшем положении, но мы воспринимаем ее как демократическую страну. Почему мы должны так же судить Украину за вещи, которым десятки лет?
– ответил Павел.
По его словам, неонацистские элементы есть в Чехии, Словакии и ряде западных стран.
Если бы Австрия, Германия и другие страны действовали так в прошлом, мы до сих пор не были бы членами Европейского Союза или НАТО,
– добавил он.
Недавно Петр Павел предупредил относительно России: главное
- В конце февраля президент Чехии Петр Павел высказался о вероятно основной цели, которую может поставить перед собой действующий глава Кремля Путин.
- По его словам, после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом.
- При этом чешский президент отметил, что война в Украине не закончится быстро, "поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей".
- Как отметил Павел, логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано.