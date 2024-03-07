Почему мы должны судить за давние события, – президент Чехии о фигуре Бандеры

У чешского главы государства спросили его мнение относительно важной фигуры для нашей страны. Речь идет об украинском революционере Степане Бандере.

У него также спросили, уместно ли помогать стране, которая имеет и имела много внутренних проблем. Об этом сообщает Deník, передает 24 Канал.

Смотрите также Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024 году

Что президент Чехии думает о Степане Бандере

Чешский президент Петр Павел ответил на вопрос читателя газеты относительно противоречивой фигуры Степана Бандеры и частым нарративом о якобы распространении фашизма в Украине.

Последнее очевидно является следствием российской пропаганды, поскольку именно этот нарратив Россия использовала как повод, чтобы начать полномасштабную войну против нашего государства.

Чешский глава отверг "черно-белый" взгляд на мир, а также добавил, что Украина конечно имела и имеет сейчас ряд проблем.

Впрочем, он призвал не судить наше государство за события, которые произошли десятки лет назад.

Словакия и Венгрия имеют похожую историю. И все же мы рассматриваем их как партнеров в демократических сообществах. Германия была еще в худшем положении, но мы воспринимаем ее как демократическую страну. Почему мы должны так же судить Украину за вещи, которым десятки лет?

– ответил Павел.

По его словам, неонацистские элементы есть в Чехии, Словакии и ряде западных стран.

Если бы Австрия, Германия и другие страны действовали так в прошлом, мы до сих пор не были бы членами Европейского Союза или НАТО,

– добавил он.

Недавно Петр Павел предупредил относительно России: главное