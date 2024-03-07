У нього також чи запитали, чи доречно допомагати країні, яка має і мала багато внутрішніх проблем. Про це повідомляє Deník, передає 24 Канал.
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Що президент Чехії думає про Степана Бандеру
Чеський президент Петр Павел відповів на питання читача газети стосовно суперечливої постаті Степана Бандери та частим наративом про нібито поширення фашизму в Україні.
Останнє вочевидь є наслідком російської пропаганди, оскільки саме цей наратив Росія використала як привід, аби почати повномасштабну війну проти нашої держави.
Чеський очільник відкинув "чорно-білий" погляд на світ, а також додав, що Україна звісно мала і має наразі низку проблем.
Втім, він закликав не судити нашу державу за події, які сталися десятки років тому.
Словаччина та Угорщина мають схожу історію. І все ж ми розглядаємо їх як партнерів у демократичних спільнотах. Німеччина була ще в гіршому становищі, але ми сприймаємо її як демократичну країну. Чому ми повинні так само судити Україну за речі, яким десятки років?
– відповів Павел.
За його словами, неонацистські елементи є в Чехії, Словаччині та низці західних країн.
Якби Австрія, Німеччина та інші країни діяли так у минулому, ми досі не були б членами Європейського Союзу чи НАТО,
– додав він.
Нещодавно Петр Павел попередив щодо Росії: головне
- Наприкінці лютого президент Чехії Петр Павел висловився про ймовірно основну мету, яку може поставити перед собою чинний очільник Кремля Путін.
- За його словами, після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом.
- При цьому чеський президент зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".
- Як зазначив Павел, логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано.