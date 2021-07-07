Билет в первый ряд: попадет ли Порошенко в реестр олигархов

Так называемый закон об олигархах поддержали в первом чтении 275 народных депутатов. Первый, кто может официально попасть в реестр богачей – пятый президент Украины Петр Порошенко.

За 20 лет в политике он успел побыть во всех ипостасях: от депутата аж 5 созывов и дважды министра – до гаранта. Вместе с состоянием и телеканалами это обеспечивает Порошенко билет в первый ряд среди кандидатов на получение статуса олигарха.

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"Он был бизнесменом, перешел в политику. А когда ты переходишь в категорию политики ты, очевидно, должен избавиться от своих бизнесов, по крайней мере, не быть их собственником. Потому что в наших реалиях это работает на содержание партии и ни для кого не секрет, что он мог финансировать свою партию ", – сказал политолог Тарас Семенюк.

Синхронно с политической карьерой Порошенко росли и доходы его семьи. В 2021 году бывший президент занял 7 место в рейтинге Forbes – с капиталом в 1,6 миллиарда долларов. Предложенный его преемником закон предусматривает, что олигархом будут считать человека, который:

активно участвует в политической жизни;

влияет на СМИ;

является монополистом в той или иной области;

владеет активами более 2 миллиардов гривен, то есть это 73 миллиона долларов.

По словам экспертов, из этих четырех критериев Порошенко отвечает как минимум трем. Этого достаточно для внесения в будущий реестр. И ни от своих медиа, ни от мандата он точно не откажется.

По словам политолога Владимира Фесенко, пятый президент давно полюбил политику. Для него это часть естества, его жизнь, как и бизнес.

В то же время мне кажется, что постепенно интерес к политике значительно больше, чем к бизнесу. Но он и от бизнеса не мог отказаться, как отметило его президентство, хотя обещал, но не смог. А от политики тем более,

– отметил Фесенко.

Свой самый известный актив – кондитерскую корпорацию "Рошен" – в апреле 2016 года Порошенко передал в управление. А вот медиаактивами владел, даже будучи президентом. И в феврале 2020 года на удивление всем – сам у себя выкупил телеканал "Прямой", который был формально оформлен на другое лицо. Мол, для того, чтобы защитить канал от атак Зеленского.

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Снижение доверия к Порошенко

Даже если Порошенко окажется в списке олигархов, как отмечают эксперты, все равно останется одним из самых богатых людей страны с большим влиянием на большую политику. Даже несмотря на то, что доверие граждан к пятому президенту снизилось и никоим образом не хочет возвращаться на уровень начала его президентства.

"Антирейтинг Порошенко вырос. В этом случае такая борьба призвана отстранить его, чтобы он не стал политиком всеукраинского масштаба. Пусть будет политиком какого-то регионального толка, там имеет свой регион и радуется себе", – отметил Семенюк.



Порошенко может попасть в реестр олигархов / Фото EPA

Внесение в список олигархов может создать сложности бизнесу Порошенко, а вот электронную декларацию, которую будут вынуждены подавать официальные олигархи, он и так подает, будучи депутатом.

Всем остальным придется отчитываться о встречах с официальным олигархом и темах разговоров. Но самое главное, как официальному олигарху ему будет запрещено участвовать в политической жизни и финансировать политические проекты.

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, невозможно лишить мандата действующего депутата Верховной Рады вне общей процедуры, иначе будет происходить правовой хаос.

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"Мы все понимаем, что Петр Алексеевич финансирует "ЕС" ("Европейскую Солидарность" – 24 канал). Это его партия, он ее не сможет финансировать, но будет дальше депутатом", – отметила эксперт.

Если закон об олигархах примут во втором чтении в нынешней редакции, и пятый президент все же окажется в реестре олигархов, то вероятно будет пытаться обжаловать такое решение в судах, по прогнозам экспертов, в частности в Европейском суде по правам человека.