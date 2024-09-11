Бисексуальный военнослужащий ВСУ выиграл суд против Львовского облсовета по ЛГБТ-партнерствам

Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил обращение Львовского облсовета от апреля 2023 года, которое призвало к недопущению закона "Об институте регистрируемых партнерств". Иск в суд подавал бисексуальный военнослужащий Петр Жеруха.

Военнослужащий утверждал, что это решение нарушает права ЛГБТ+ и является формой дискриминации. Судья Наталья Сидор поддержала истца, признав, что вопрос о гражданских партнерствах не входит в полномочия местного самоуправления.

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Что известно о деле против Львовского облсовета

Львовский окружной административный суд признал незаконным и отменил обращение Львовского облсовета от апреля 2023 года, в котором местные депутаты призвали к недопущению принятия закона "Об институте регистрируемых партнерств".

Этот закон предусматривает возможность регистрации отношений, включая для ЛГБТ-сообщества. Иск в суд подал бисексуальный военнослужащий ВСУ Петр Жеруха, автор электронной петиции за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар.

6 апреля прошлого года, по инициативе членов партии "Свобода", Львовский облсовет принял обращение к государственным органам, чтобы помешать принятию упомянутого законопроекта. Это обращение поддержали 51 депутат. Они считают, что законопроект противоречит Конституции, семейному кодексу и моральным принципам украинского общества, а введение "партнерств" является лишь первым шагом к легализации однополых браков.

Жеруха обжаловал решение Львовского облсовета в суде, утверждая, что такой вопрос не входит в компетенцию местного самоуправления и что обращение является формой дискриминации. Он также указал на процедурное нарушение, поскольку обращение не было обнародовано до его принятия.

Военнослужащий подчеркнул, что это решение нарушает его права как представителя ЛГБТ+ сообщества и является проявлением дискриминации против этой группы людей.

Как бисексуальный военный выиграл суд

Судья Наталья Сидор согласилась с позицией истца, что вопрос государственной политики по внедрению института гражданских партнерств не является компетенцией местного самоуправления.

Она удовлетворила иск Петра Жерухи в полном объеме. Решением от 6 сентября суд признал обращение Львовского облсовета к государственным органам о запрете закона "Об институте регистрируемых партнерств" противоправным и отменено.

Также суд обязал взыскать с Львовского облсовета в пользу истца судебный сбор в размере 1073 гривен. На это решение еще может быть подана апелляция.