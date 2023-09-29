"Эти деньги я собирала на свое будущее": артистка Astelle приобрела авто для ВСУ

Певица Astelle родилась в Украине, но давно проживает и творит в Норвегии. Впрочем, это не мешает ей поддерживать украинскую армию для победы в войне.

Историю о покупке автомобилей для ВСУ в эфире 24 Канала рассказала сама артистка Astelle Анна Анита Яськив. Она надеется своим примером подтолкнуть людей, в том числе за границей, к поддержке украинского войска.

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"Украина – самое главное"

Недавно Анна Анита приобрела два автомобиля для ВСУ, средства для которых собирали в селе Жовтанцы Львовской области. Именно оттуда родом отец Анны Аниты, а сейчас там проживает его сестра.

Я сразу подумала, почему бы не помочь с этими двумя автомобилями, чтобы ускорить процесс. Я сказала папе, который занимался организацией этого дела, что хочу купить эти автомобили,

– отметила Анна Анита.

Отец артистки помог с поиском и отправкой автомобилей в Украину. На автомобили для ВСУ деньги дала сама Анна Анита. Она с детства выступает на концертах и шоу. Заработанные деньги родители девушки откладывали на отдельный банковский счет.

"Я собирала эти средства на свое будущее. Но я понимаю, что будущее Украины и украинцев – самое главное сейчас. Поэтому я ни мгновения не колебалась и решила использовать деньги на покупку автомобилей", – рассказала Анна Анита.

О поступке девушки написали в местной газете. Astelle надеется, что своим примером вдохновит больше людей для поддержки украинской армии. Одна женщина предложила сделать фонд через фейсбук, где люди смогут донатить средства на новые автомобили.

Анна Анита Яськив о покупке автомобилей для ВСУ: смотрите видео

Норвегия поддерживает Украину

По словам исполнительницы, норвежцы небезразличны к войне в Украине. Ранее Анна проживала в маленьком норвежском поселке, где люди волонтерили и донатили на украинскую армию.

Мои родители занимаются гуманитарными делами и им присылали большие свертки с одеждой, продуктами гигиены. Здесь проводилось много благотворительных концертов. В Осло проводят много митингов (в поддержку Украины – 24 Канал), на которые мы с друзьями ходили,

– отметила Анна Анита.

На митинги приходят не только украинцы, но значительное количество норвежцев.

Щемящие истории поддержки ВСУ