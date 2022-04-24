Певица-нацгвардейка спела Червону руту на Майдане Конституции в Харькове: проникновенное видео
24 апреля 2022 , 17:22Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В Харькове прозвучала песня "Червона рута" в исполнении певицы, служащей в Нацгвардии.
В Харькове выступила певица Неля Каблучко. Перед началом исполнения к саксофонистке подошел мужчина и подарил флаг Украины с красноречивой надписью и желто-голубую ленту.
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В Харькове прозвучала "Червона Рута"
Певица исполнила известную песню на Майдане Конституции в Харькове под аккомпанемент саксофона.
Слава Украине!,
– с такими словами завершила свое выступление музыкант.
Видео с выступления:
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