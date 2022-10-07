Как Добкин на танке стал предвестником облегченной версии ОПЗЖ

Посмотрел на видео Добкина, где ему дали походить возле танка, еле натянуло на свое хлебало танковый шлем. Он теперь стал патриотом.

Марафон по "переобуванию"

Очень не хотелось бы видеть этих людей в политике после войны. А ведь они полезут. Какой-нибудь Купянск охотно выберет себе Добкина в качестве депутата.

Интересное Повторной попытки не будет: как вырастить кадры для восстановления страны

Именно поэтому сейчас в армию якобы ломанулись эти бывшие Ляшки – Добкины. У нас уже Вилкул патриот, что там Труханов?

Судью за российский паспорт сняли (но это еще не точно), а когда мэров начнут за это снимать?

Украинские избиратели очень быстро забывают скандальные страницы из биографии своих "любимцев" / Фото с фейсбука Анатолия Штефана

Советуем Не тешьте себя иллюзиями, что ключ к победе – это лично Путин

Опасность украинских граблей

Уже вижу какую-то облегченную версию ОПЗЖ, в первые годы умеренную и осторожную, но с критикой всего. А дальше – чем дальше от войны, тем больше борзая и в конце концов пророссийская.

И дебилы найдутся! За гречку, из-за обещаний быстро отстроить и просто потому, что вспомнят рожу с плакатов. Гоните сс*ными тряпками этих бывших регов, которые теперь ходят в украинском пикселе. Эти просто не засс*ли, как Царев, не успели убежать, но так и не дождались репрессий. А теперь будут "рисовать" из себя патриотов.

Актуальное – Добкин стал диаконом РПЦ: смотрите видео