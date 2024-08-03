Пилот "Джеф" уничтожил российский ЗРК С-400 на подбитом самолете: как это было

Пилот "Джеф", награжденный "Крестом боевых заслуг" и орденом "За мужество III степени", на подбитом МиГ-29 уничтожил российский зенитный ракетный комплекс С-400, который был расположен "за Донецком".

Историю украинского пилота рассказало командование ВС накануне Дня Воздушных сил ВСУ.

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Более сотни успешных боевых вылетов

Отмечают, что за плечами пилота – более 150 боевых вылетов. Джефф выпустил около полусотни ракет HARM и более десятка управляемых авиабомб JDAM, сбил более 10 беспилотников, уничтожал вражеские ПВО и десятки раз прикрывал украинских штурмовиков.

За успешное выполнение задач пилота наградили Крестом боевых заслуг и орденом За мужество III степени".



Украинский пилот "Джеф" имеет более сотни успешных боевых вылетов / Фото Воздушных Сил

Решающий день

23 ноября 2023 года Джеф сел в свой МиГ-29, заряженный американскими ракетами HARM. Его целью был российский С-400, который "спрятался" за Донецком.

"Джеф знал, что другие пилоты-побратимы будут работать КАБами, поэтому если предварительно не уничтожить "четырехсотку" – ребята будут в серьезной опасности из-за российского ЗРК", – говорится в сообщении.

В ПС рассказали, что в момент набора скорости, резкий удар в правый борт самолета спровоцировал отказ нескольких систем. Поэтому, пилот имел два варианта: отвернуть самолет, что привело бы к падению, или таки выпустить ракеты для поддержки товарищей.

Утоснюють, что до рубежа пуска осталось 30 секунд. Джефф решил продолжать полет и выпустил ракету HARM. В этот момент отказала гидросистема, и самолет склонился вправо.

Джеф на подбитом самолете уничтожил вражескую С-400

Вражеский истребитель выпустил еще одну ракету по украинскому самолету. На высоте 300 метров крен самолета увеличился. Джеф на подбитом самолете выпустил еще одну ракету HARM по вражеской системе ПВО С-400.

Самолет окончательно потерял управляемость и падал. Пилот быстро вспомнил все ошибки коллег во время катапультирования, "попрощался с самолетом, попросив у него прощения", закрыл глаза и потянул ручку катапульты,

– добавляет командование.

Отмечают, что вторая вражеская ракета попала в борт. После катапультирования, Джеф приземлился всего 26 километров до Донецка, множество ДРГ и российских спецназовцев. Это достаточно опасный район, а потому пилот быстро снял маску и комбинезон, побежал в посадку и позвонил собрату на позывной Смерека.

Момент спасения

Оккупанты тоже начали поиски пилота и как раз прочесывали лесополосу. Джеф даже слышал их возгласы: "Иди сюда, все свои, все хорошо".

Украинский пилот пробежал несколько километров до точки, которую прислал Смереке.

"И когда спасатель, остановившийся в 10 метрах, начал шепотом звать: "Где ты? Я тебя не вижу!", Джеф тихо вылез из тайника и хлопнул его по плечу: "Я здесь, поехали!", – добавили в Воздушных силах.

Через 3 месяца Джеф вернулся в строй. Пилот рассказал, что для них нет простых или сложных миссий - есть только реальные и нереальные. И реальных миссий много.