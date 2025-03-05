Пилот F-16 впервые показал Украину из кабины истребителя: на видео летчик благодарит народ США

Украинский летчик во время полета над Украиной снял видео из кабины истребителя F-16. Военный благодарит народ США за поддержку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное начальником управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом. Запись сделана вечером 4 марта.

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Как выглядит F-16 на боевом дежурстве

На фоне последних событий с приостановлением военной помощи пилот благодарит США за поддержку и призывает в дальнейшем оставаться с Украиной.

Украинский пилот F-16 благодарит народ США за военную помощь Украине и возможность защищать украинский народ от агрессии России!

– отметил Игнат.

Как Украина выглядит из кабины F-16: смотрите видео

Истребитель, вероятно, был на боевом дежурстве и имел под крыльями 4 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9L/M Sidewinder американского производства, пишут в "Милитарном".

Это вооружение ближнего радиуса действия с тепловым наведением может сбивать различные летательные аппараты, в частности российские крылатые ракеты и БпЛА.