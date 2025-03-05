Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане начальником управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. Запис зроблений увечері 4 березня.

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Як виглядає F-16 на бойовому чергуванні

На тлі останніх подій з призупиненням військової допомоги пілот дякує США за підтримку й закликає надалі залишатися з Україною.

Український пілот F-16 дякує народу США за військову допомогу Україні й можливість захищати український народ від агресії Росії!

– зазначив Ігнат.

Як Україна виглядає з кабіни F-16: дивіться відео

Винищувач, ймовірно, був на бойовому чергуванні та мав під крилами 4 ракети класу "повітря-повітря"AIM-9L/M Sidewinder американського виробництва, пишуть в "Мілітарному".

Це озброєння ближнього радіуса дії з тепловим наведенням може збивати різні літальні апарати, зокрема російські крилаті ракети й БпЛА.