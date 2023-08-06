Лето 2023: легендарный летчик Karaya показал полет над Крымом
Источник:инстаграм Karaya
Украинские военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы приблизить возвращение Крыма домой. Эффектным кадром в сети поделился легендарный лётчик Karaya.
Судя по публикации, Вадим Ворошилов пролетал как раз над Крымом. Вот и сделал кадр из кабины пилота, на котором можно увидеть, как он совершает маневр, чтобы можно было увидеть Черное море.
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Karaya поразил своих подписчиков
Лето, Крым, 2023,
– написал он под сообщением.
Кадр, сделанный пилотом, поразил сеть / Фото из инстаграма Karaya
Понятно, что его не могли обойти вниманием подписчики легендарного пилота. Они буквально засыпали его комментариями под публикацией. Вот некоторые из них:
- Хорошо так, – написала шоувумен Леся Никитюк;
- Вот кто одесситов вчера испугал;
- Лучшее фото лета 2023;
- Ангелы нашего украинского неба;
- От пейзажа кровь кипит;
- Какая красота;
- Мощно, уважаю;
- Какая хорошая новость.
А теперь вернемся к вопросу Крыма. Ведь возвращение полуострова – один из элементов того, что мы сочтем победой и шагом к завершению войны.
Буданова спросили, когда война закончится
Соответствующий вопрос главе ГУР МО задал журналист. Кирилл Буданов, в традиционной для него манере загадочности, дал лаконичный ответ.
Интересный вопрос. Лично мы надеемся, что оно будет скорым, но поскольку мы только что коснулись религии, только Бог знает ответ,
– отметил Кирилл Буданов.
После этого ответа его спросили, существует ли вероятность давления Запада. Чтобы Украина прекратила огонь и села за переговоры с россиянами. Кирилл Буданов отметил, что в мире действительно "могут сделать много шагов, значительно усложняющих нашу ситуацию".
Несмотря на это, подчеркнул глава украинской разведки, "навязать мир украинскому народу, украинскому обществу – им не получится".
Можно создать искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно увеличится, проблем также станет больше. То есть – меньше боеприпасов, меньше поддержки экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей.
– подчеркнул глава ГУР МО.
Он также обратился к тем, кто распространяет подобные нарративы. По словам Кирилла Буданова, они должны понимать последствия. Ведь если Украина не сможет восстановить свои границы, то скоро в опасности могут быть другие.