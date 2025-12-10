С детства мечтал быть летчиком: что известно о павшем пилоте Су-27 Евгении Иванове

Подполковник Иванов Евгений Витальевич, летчик второго класса, старший штурман 39-й бригады тактической авиации, погиб 8 декабря в полдень на восточном направлении, выполняя свое последнее боевое задание. Ему навсегда осталось 48 лет.

Мужчина был опытным офицером бригады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации.

Что известно о Евгении Иванове?

Свою службу в Вооруженных Силах Украины Евгений начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. Родом из Харькова, он с детства мечтал стать летчиком и прошел путь от юного курсанта Харьковского института летчиков до настоящего аса.

Иванов совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупантов на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций.

За мужество и героизм его наградили орденом "За мужество" II и III степеней, отличием Президента Украины "За оборону Украины", а также медалью "Железный крест".

В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал это всю жизнь – спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью,

– рассказали в бригаде.

Там также добавили, что у Евгения остались жена и маленький сын. Для родных и собратьев он навсегда будет светлым, мужественным и достойным человеком, который жил небом и защищал родную землю.

