21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 нанес удар авиабомбой GBU по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. В результате точного попадания пункт управления оккупантов был полностью разрушен.

В сети появились кадры боевого вылета. Цель удалось своевременно обнаружить благодаря данным предварительной разведки.

Детали удара по оккупантам

На опубликованном видео запечатлен точный прилет корректируемой авиационной бомбы прямо в крышу здания, где базировались вражеские операторы дронов.

Сразу после попадания произошел мощный взрыв, который привел к полному обрушению и разрушению здания.

Кадры удара: смотрите видео

Ранее украинские защитники также демонстрировали уничтожение вражеской техники на фронте: тогда операторы беспилотников 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили реактивную систему БМ-21 "Град" и наземные роботизированные комплексы захватчиков.