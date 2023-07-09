Отвел подбитый самолет от домов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Даниилу Мурашко

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Даниилу Мурашко. Он ценой своей жизни отвел подбитый самолет от домов украинцев.

Соответствующий указ появился 8 июля. 24-летний защитник погиб 27 января 2023 года.

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Даниилу Мурашко присвоили звание Героя Украины

Президент присвоил высшее звание погибшему украинскому пилоту Даниилу Мурашко.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" Мурашко Даниилу Геннадиевичу – майору (посмертно),

– говорится в указе Зеленского.

С начала полномасштабного вторжения Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия ПВО и истребителей захватчиков ему удалось ликвидировать:

около 70 единиц бронированной техники,

более 80 автотранспортных средств,

примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов,

около 600 оккупантов.

27 января во время выполнения боевого задания в составе пары самолет Данила Мурашко подбил вражеский истребитель.

"Увидев поблизости населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий", – рассказали в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

К сожалению, боец потерял высоту и не смог безопасно катапультироваться. Единственное, что он успел сказать перед гибелью – "Я отвел".

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298 украинцам и украинкам присвоили звание Героя Украины

Во время встречи с личным составом Западного теруправления Нацгвардии 8 июля президент рассказал, что с начала полномасштабной войны многие украинцы проявили максимальную отвагу – около 50 тысяч воинов получили государственные награды.

298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам, героям Украины! Слава Украине!

– заявил глава государства.

Он поименно назвал более 270 Героев Украины – не всех, ведь имена некоторых из них пока нельзя обнародовать.

"О реальных мощных достижениях этих Героев Украины мы сможем рассказать только после нашей победы. И обязательно расскажем", – подчеркнул президент.

Он подытожил, что значительной части Героев звание присвоили посмертно.