Отвел подбитый самолет от домов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Даниилу Мурашко
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Даниилу Мурашко. Он ценой своей жизни отвел подбитый самолет от домов украинцев.
Соответствующий указ появился 8 июля. 24-летний защитник погиб 27 января 2023 года.
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Даниилу Мурашко присвоили звание Героя Украины
Президент присвоил высшее звание погибшему украинскому пилоту Даниилу Мурашко.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" Мурашко Даниилу Геннадиевичу – майору (посмертно),
– говорится в указе Зеленского.
С начала полномасштабного вторжения Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия ПВО и истребителей захватчиков ему удалось ликвидировать:
- около 70 единиц бронированной техники,
- более 80 автотранспортных средств,
- примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов,
- около 600 оккупантов.
27 января во время выполнения боевого задания в составе пары самолет Данила Мурашко подбил вражеский истребитель.
"Увидев поблизости населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий", – рассказали в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.
К сожалению, боец потерял высоту и не смог безопасно катапультироваться. Единственное, что он успел сказать перед гибелью – "Я отвел".
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298 украинцам и украинкам присвоили звание Героя Украины
Во время встречи с личным составом Западного теруправления Нацгвардии 8 июля президент рассказал, что с начала полномасштабной войны многие украинцы проявили максимальную отвагу – около 50 тысяч воинов получили государственные награды.
298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам, героям Украины! Слава Украине!
– заявил глава государства.
Он поименно назвал более 270 Героев Украины – не всех, ведь имена некоторых из них пока нельзя обнародовать.
"О реальных мощных достижениях этих Героев Украины мы сможем рассказать только после нашей победы. И обязательно расскажем", – подчеркнул президент.
Он подытожил, что значительной части Героев звание присвоили посмертно.