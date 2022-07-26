Пионтковский ответил, могут ли украинцы доверять Эрдогану в вопросах зерна
Турция своими действиями уже продемонстрировала, на кого она "сделала ставки" в этой войне. Но нельзя забывать о "реальной политике", где интересы собственной страны превыше всего.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский. Он также отметил, что, конечно, у Эрдогана свои интересы и заинтересованность в зерновом соглашении, поэтому "доверяй, но проверяй".
Читайте также В чем выгода россии от зерновых соглашений: мнение Пионтковского
В течение этой войны, он скорее на стороне Украины. Турция поддерживает Украину разными способами, однако Эрдоган скорее играет за себя, а не за Украину,
– добавляет Пионтковский.
"Нужно понимать, если Эрдогану нужно будет сделать что-то в интересах Турции, что пойдет в разрез с позицией Украины – он изберет турецкую выгоду, это очевидно", – объясняет публицист.
Но, по словам Пионтковского, это и есть реальная политика, так поступит не только Эрдоган, это тоже нужно понимать.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Трехсторонние соглашения об экспорте украинского зерна – зерновые соглашения
- россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
- российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две и из них попали в Одесский порт.
- В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.