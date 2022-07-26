Пионтковский ответил, могут ли украинцы доверять Эрдогану в вопросах зерна

Турция своими действиями уже продемонстрировала, на кого она "сделала ставки" в этой войне. Но нельзя забывать о "реальной политике", где интересы собственной страны превыше всего.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский. Он также отметил, что, конечно, у Эрдогана свои интересы и заинтересованность в зерновом соглашении, поэтому "доверяй, но проверяй".

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В течение этой войны, он скорее на стороне Украины. Турция поддерживает Украину разными способами, однако Эрдоган скорее играет за себя, а не за Украину,

– добавляет Пионтковский.

"Нужно понимать, если Эрдогану нужно будет сделать что-то в интересах Турции, что пойдет в разрез с позицией Украины – он изберет турецкую выгоду, это очевидно", – объясняет публицист.

Но, по словам Пионтковского, это и есть реальная политика, так поступит не только Эрдоган, это тоже нужно понимать.

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Трехсторонние соглашения об экспорте украинского зерна – зерновые соглашения