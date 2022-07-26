Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що звичайно, у Ердогана свої інтереси та зацікавленість в зерновій угоді, тому "довіряй, але перевіряй".

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Упродовж цієї війни, він, швидше на боці України. Туреччина підтримує Україну різними способами, проте Ердоган швидше грає за себе, а не за Україну,

– додає Піонтковський.

"Потрібно розуміти, якщо Ердогану потрібно буде вчинити щось у інтересах Туреччини, що піде у розріз із позицією України – він обере турецьку вигоду, це очевидно", – пояснює публіцист.

Але, за словами Піонтковського, це і є реальна політика, так вчинить не лише Ердоган, це також потрібно розуміти.

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