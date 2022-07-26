Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що звичайно, у Ердогана свої інтереси та зацікавленість в зерновій угоді, тому "довіряй, але перевіряй".
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Упродовж цієї війни, він, швидше на боці України. Туреччина підтримує Україну різними способами, проте Ердоган швидше грає за себе, а не за Україну,
– додає Піонтковський.
"Потрібно розуміти, якщо Ердогану потрібно буде вчинити щось у інтересах Туреччини, що піде у розріз із позицією України – він обере турецьку вигоду, це очевидно", – пояснює публіцист.
Але, за словами Піонтковського, це і є реальна політика, так вчинить не лише Ердоган, це також потрібно розуміти.
Повний стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Тристоронні угоди про експорт українського зерна – зернові угоди
- росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Своєю чергою це створювало продовольчу кризу, внаслідок чого існувала загроза голоду в деяких країнах.
- Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- російські загарбники 23 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.
- В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.