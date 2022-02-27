Гордимся нашим: Дия попала в лучшие приложения недели на Apple Store
Источник:FEDOROV
У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере. И это еще раз подтверждают новости. Так, приложение Дия вошло в список лучших за неделю в Apple Store.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Дия попала в лучшие приложения недели на Apple Store
Как только мы победим – Украину ждет новый этап развития цифрового государства, запустим в этом году сотни крутых услуг! А еще запустим очень актуальную услугу в ближайшие сутки,
– говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил, что целью команды является в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги.
Кроме того, на базе сервиса Действие заработало еще несколько полезных проектов:
- Дия. Цифровое образование
- Дия. Бизнес
- Портал еМалятко
- Портал с государственными услугами
Смотрите видео о том, как работает приложение Дия
За время функционирования приложение заменило украинцам множество бумажных документов.