Это 24 Каналу прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он в очередной раз напомнил, кто может освещать происходящие на фронте события и подчеркнул, что одиозный политик Пискун точно не входит в число спикеров войны.

Важно Мы точнее, а они избивают кое-как, – боец ВСУ о необдуманной тактике врага на Востоке

Слушайте проверенные источники

В первую очередь войну в Украине комментирует Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, который ежедневно проводит Ставки и владеет всей информацией.

О боевых действиях рассказывают Генштаб ВСУ, непосредственно Валерий Залужный, и командующие направлений. Они находятся в оперативной обстановке и понимают, что происходит. Кроме того, представители разведки – Кирилл Буданов и Василий Малюк.

Есть медийные военнослужащие, которые находятся на переднем крае, но находят время рассказать. Это проверенные источники,

– сказал Подоляк.

Также ситуацию на фронте комментируют эксперты. Они могут не знать деталей, но понимают логику происходящего.

"Мне удивительно, что кто-то выходит и делает заявления не в соответствии с тем, кто он и что он сегодня. Не обращайте внимание на персонажей, которые ни с того ни с сего что-то комментируют. У них есть корыстные мотивы, чтобы пробиться на другой уровень. Спокойно до к этому относимся", – отметил советник главы ОПУ.

Обратите внимание! Главный сержант 47-й бригады Валерий Маркус отреагировал на обвинения, назвав все слова Пискуна о потерях ложью. По словам военного, за месяц штурмовых действий его бригада потеряла менее 2% бойцов (учитывая пропавших без вести).

Подоляк отреагировал на циничное заявление одиозного Пискуна: смотрите видео

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