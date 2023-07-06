Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. Он отметил, что на Горловском направлении россияне используют все возможные виды техники и вооружения. Несмотря на это, ВСУ имеют небольшое преимущество.
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Прицельно бьют
По мнению военнослужащего ВСУ, тактическая и стратегическая инициатива за Силами обороны, ведь украинские бойцы точнее. Наша разведка гораздо лучше работает в отличие от российской.
Мы знаем об их перемещениях и ротациях, местоположении складов с БК, основных дорогах, по которым движется враг. ВСУ прицельно бьют по оккупантам. Российские солдаты отвечают, но делают это без тактики и прицельности.
"Мы точнее, а они (россияне – 24 Канал) бьют кое-как. Их боевые действия сводятся просто к забросу города и позиций всеми возможными видами оружия", – отметил Фирсов.
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Стратегическая цель отсутствует
Оккупантам поставили задачу насыпать в нашу сторону, так они и делают это. Слава Богу, у россиян нет стратегической цели, по крайней мере на Горловском направлении.
В нашем подразделении есть парень из Горловки и он как талисман носит ключи от своей квартиры, чтобы после освобождения города попасть в нее.
– рассказал боец ВСУ.
Враг отрабатывает из минометов, авиации, градов, ствольной артиллерии. К сожалению, у российских захватчиков хватает и оружия, и боеприпасов. Они отвечают нам всем, что у них есть.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Сейчас оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
- Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские бойцы имеют успех во время наступления в районе Клещиевки, что на Бахмутском направлении, а россияне уже якобы отступили от населенного пункта.
- По словам командующего Сухопутными силами Украины генерала Александра Сырского, сейчас в Бахмуте российская армия испытывает в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская.