Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. Он отметил, что на Горловском направлении россияне используют все возможные виды техники и вооружения. Несмотря на это, ВСУ имеют небольшое преимущество.

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Прицельно бьют

По мнению военнослужащего ВСУ, тактическая и стратегическая инициатива за Силами обороны, ведь украинские бойцы точнее. Наша разведка гораздо лучше работает в отличие от российской.

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Мы знаем об их перемещениях и ротациях, местоположении складов с БК, основных дорогах, по которым движется враг. ВСУ прицельно бьют по оккупантам. Российские солдаты отвечают, но делают это без тактики и прицельности.

"Мы точнее, а они (россияне – 24 Канал) бьют кое-как. Их боевые действия сводятся просто к забросу города и позиций всеми возможными видами оружия", – отметил Фирсов.

Боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении: смотрите видео

Стратегическая цель отсутствует

Оккупантам поставили задачу насыпать в нашу сторону, так они и делают это. Слава Богу, у россиян нет стратегической цели, по крайней мере на Горловском направлении.

В нашем подразделении есть парень из Горловки и он как талисман носит ключи от своей квартиры, чтобы после освобождения города попасть в нее.

– рассказал боец ВСУ.

Враг отрабатывает из минометов, авиации, градов, ствольной артиллерии. К сожалению, у российских захватчиков хватает и оружия, и боеприпасов. Они отвечают нам всем, что у них есть.

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