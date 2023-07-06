Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. Він зауважив, що на Горлівському напрямку росіяни використовують всі можливі види техніки та озброєння. Попри це, ЗСУ мають невеличку перевагу.

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Прицільно б'ють

На думку військовослужбовця ЗСУ, тактична та стратегічна ініціатива за Силами оборони, адже українські бійці влучніші. Наша розвідка набагато краще працює на відміну від російської.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Ми знаємо про їхні переміщення та ротації, місця розташування складів з БК, основні дороги, якими рухається ворог. ЗСУ прицільно б'ють по окупантах. Російські солдати відповідають, проте роблять це без тактики й прицільності.

"Ми влучніші, а вони (росіяни – 24 Канал) б’ють абияк. Їхні бойові дії зводяться просто до закидання міста й позицій всіма можливими видами зброї", – зазначив Фірсов.

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Горлівському напрямку: дивіться відео

Стратегічна мета відсутня

Окупантам поставили завдання насипати у наш бік, то вони й роблять це. Дякувати Богу, у росіян немає стратегічної мети, принаймні на Горлівському напрямку.

У нашому підрозділі є хлопець з Горлівки й він як талісман носить ключі від своєї квартири, щоб після звільнення міста потрапити в неї,

– розповів боєць ЗСУ.

Ворог відпрацьовує з мінометів, авіації, градів, ствольної артилерії. На жаль, у російських загарбників вистачає й зброї, і боєприпасів. Вони відповідають нам з усього, що у них є.

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