"Письма любви на Днепре": украинцы отправили послание жителям оккупированных территорий

В Киеве накануне Ивана Купала запустили венки с "письмами любви" по Днепру жителям временно оккупированных территорий. Каждый гражданин мог присоединиться и написать письмо со словами поддержки украинцам, временно оказавшимся под оккупацией.

"Совсем скоро ВСУ вернет каждый сантиметр нашей земли"

В канун праздника Ивана Купала организации Gres Todorchuk при поддержке ОО "СВОИ", ОО "Молодые и Инициативные", Foundation "UNION" провели акцию "Письма любви на Днепре". К традиционным веночкам из живых цветов участники привязали "письма любви". Веночки пустили на воду – с надеждой, что они доплывут до жителей временно оккупированных территорий. "Нас разделяет линия фронта, но связь между нами не разорвать", – отметили организаторы мероприятия.

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Я горжусь, что живу вместе в одной стране с такими людьми, как вы. Вы наша гордость. Я понимаю, вы устали, но не останавливайтесь сопротивляться захватчикам. Еще немного нужно побороться, и уже совсем скоро ВСУ вернут каждый сантиметр нашей территории, с вашей помощью,

– написала Оксана в письме.

"Письма любви" для людей на временно оккупированных территориях / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Председатель правления КрымSOS Денис Савченко назвал оккупацию "раковой опухолью", возникшей на теле Украины в результате очень коварного удара со стороны противника. И она вылилась в то, что миллионы украинцев оказались в очень сложной и опасной ситуации для своей жизни, здоровья. Ситуации, когда они не могут воплотить свои базовые права и свободы.

И процесс деоккупации необходимо начинать с коммуникации с налаживания связи с людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. Деоккупация должна начинаться с того, чтобы каждый житель временно оккупированных территорий знал, помнил и чувствовал, что он является частью единой Украины, и что он полноценный гражданин Украины,

– сказал он.

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Психолог отмечает, что людям в оккупации следует донести, что про них не забыли / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Кандидат психологических наук и президент ВОО "Арт-терапевтическая ассоциация" Елена Вознесенская отметила, что оказавшийся под оккупацией человек чувствует, что остался один на один с врагом и ничего не может сделать. Также она может считать, что его осуждают, что он не стал "партизаном" там. Однако нужно донести этим людям, что о них помнят, думают и борются.

Не забывайте о Херсоне, Энергодаре, Мелитополе, Попасной, Лисичанске. О людях из маленьких населенных пунктов, которые говорят, что "вы о нас забыли", потому что это не так. Мы помним каждого. И именно этот проект создан для того, чтобы каждый человек, оставшийся на временно оккупированных территориях, помнил, что мы с ними вместе,

– сказали организаторы.

Одна из участников акции Анастасия в своем письме написала: "Вам труднее, чем нам, вы видите оккупантов, возможно, общаетесь с ними, но это для того, чтобы сохранить себя. Я знаю, что вы "в духоте" от их присутствия дома. Я знаю, что ты боишься, что плачешь, ты истощен, руки опущены, иногда исчезает и вера, и полное незнание того, как все будет происходить дальше.



"Вам труднее, чем нам, вы видите оккупантов" / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Я знаю, что это для вас нелегко. Но ты украинец, и это говорит об одном из наших многочисленных качеств как нации, ты силен духом и телом. Вы держитесь. Вы вернете свой дом, наши ребята освободят вас от врагов, на лице будет улыбка и станет легче. Вы верьте в победу, как и в себя, потому что наша страна начинается с каждого из нас. В единстве будет солнечный свет, и тьма отступит. Ты веришь в меня, а я верю в тебя.

"Письма любви на Днепре": эксклюзивный фоторепортаж / Фото – Валентина Полищук, 24 канал