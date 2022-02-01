"Письма счастья": в России требуют от СМИ удалить расследование Навального

1 февраля 2022 , 15:17
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Источник:

"Новая газета"

Роскомнадзор направил распоряжение ряду независимых российских СМИ. В документе – требование удалить материалы, в которых говорится о расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее распоряжение редакции получили 1 февраля. Общее количество материалов, которые требует удалить Роскомнадзор-77.

К теме Навального в России внесли в список экстремистов и террористов

Требование выдвинули таким СМИ:

  • "Дождь";
  • радиостанция "Эхо Москвы";
  • "Медуза";
  • Znak.com;
  • "Свободные новости";
  • "Весьма".

О каких материалах говорится

В распоряжении вспомнили о таких расследованиях:

  • имение Владимира Путина под Геленджиком;
  • о Дмитрии Медведеве;
  • недвижимость главы Татарстана Рустама Минниханова;
  • дачи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина;
  • пентхаус тезки жены депутата Леонида Слуцкого;
  • дорогие наряды вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Обосновывают свое требование тем, что, мол, эти публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

Важно! В Кремле называли расследование команды Навального о поместье Путина "лохотроном".

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Автор: Тетяна Пасічник