"Письма счастья": в России требуют от СМИ удалить расследование Навального

Роскомнадзор направил распоряжение ряду независимых российских СМИ. В документе – требование удалить материалы, в которых говорится о расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее распоряжение редакции получили 1 февраля. Общее количество материалов, которые требует удалить Роскомнадзор-77.

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Требование выдвинули таким СМИ:

"Дождь";

радиостанция "Эхо Москвы";

"Медуза";

Znak.com;

"Свободные новости";

"Весьма".

О каких материалах говорится

В распоряжении вспомнили о таких расследованиях:

имение Владимира Путина под Геленджиком;

о Дмитрии Медведеве;

недвижимость главы Татарстана Рустама Минниханова;

дачи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина;

пентхаус тезки жены депутата Леонида Слуцкого;

дорогие наряды вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Обосновывают свое требование тем, что, мол, эти публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

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