"Письма счастья": в России требуют от СМИ удалить расследование Навального
1 февраля 2022 , 15:17Читати новину українською
Источник:"Новая газета"
Роскомнадзор направил распоряжение ряду независимых российских СМИ. В документе – требование удалить материалы, в которых говорится о расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.
Соответствующее распоряжение редакции получили 1 февраля. Общее количество материалов, которые требует удалить Роскомнадзор-77.
К теме Навального в России внесли в список экстремистов и террористов
Требование выдвинули таким СМИ:
- "Дождь";
- радиостанция "Эхо Москвы";
- "Медуза";
- Znak.com;
- "Свободные новости";
- "Весьма".
О каких материалах говорится
В распоряжении вспомнили о таких расследованиях:
- имение Владимира Путина под Геленджиком;
- о Дмитрии Медведеве;
- недвижимость главы Татарстана Рустама Минниханова;
- дачи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина;
- пентхаус тезки жены депутата Леонида Слуцкого;
- дорогие наряды вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.
Обосновывают свое требование тем, что, мол, эти публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".Важно! В Кремле называли расследование команды Навального о поместье Путина "лохотроном".
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