Відповідне розпорядження редакції отримали 1 лютого. Загальна кількість матеріалів, які вимагає видалити Роскомнадзор – 77.
До теми Навального у Росії внесли у список екстремістів та терористів
Вимогу висунули таким ЗМІ:
- "Дождь";
- радіостанція "Эхо Москвы";
- "Медуза";
- Znak.com;
- "Свободные новости";
- "Весьма".
Про які матеріали мовиться
У розпорядженні згадали про такі розслідування:
- маєток Володимира Путіна під Геленджиком;
- про Дмитра Медведєва;
- нерухомість голови Татарстану Рустама Мінніханова;
- дачі глави Роскосмоса Дмитра Рогозіна;
- пентхаус тезки дружини депутата Леоніда Слуцького;
- коштовні наряди віцемера Москви Анастасії Ракової.
Обґрунтовують свою вимогу тим, що, мовляв, ці публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена в Росії".
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