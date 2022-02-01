Відповідне розпорядження редакції отримали 1 лютого. Загальна кількість матеріалів, які вимагає видалити Роскомнадзор – 77.

До теми Навального у Росії внесли у список екстремістів та терористів

Вимогу висунули таким ЗМІ:

"Дождь";

радіостанція "Эхо Москвы";

"Медуза";

Znak.com;

"Свободные новости";

"Весьма".

Про які матеріали мовиться

У розпорядженні згадали про такі розслідування:

маєток Володимира Путіна під Геленджиком;

про Дмитра Медведєва;

нерухомість голови Татарстану Рустама Мінніханова;

дачі глави Роскосмоса Дмитра Рогозіна;

пентхаус тезки дружини депутата Леоніда Слуцького;

коштовні наряди віцемера Москви Анастасії Ракової.

Обґрунтовують свою вимогу тим, що, мовляв, ці публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена в Росії".

Важливо! У Кремлі називали розслідування команди Навального про маєток Путіна "лохотроном".

Цікаво – Навальний показав маєтки друзів Путіна: дивіться відео