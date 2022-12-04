Большинство из присланных пакетов удалось обезвредить, хотя в результате вспышки одного из устройств легко пострадал сотрудник украинского посольства. Полиция Испании выяснила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.

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Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были брошены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "имеет одно происхождение".

В то же время, ни один человек не был идентифицирован как отправитель пакетов, сообщил источник, пожелавший не называть своего имени, чтобы обсудить расследование.