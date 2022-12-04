Поліція Іспанії з'ясувала, звідки відправляли листи з вибухівкою
Більшість із надісланих пакетів вдалося знешкодити, хоча внаслідок спалаху одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства. Поліція Іспанії з'ясувала, що шість листів із вибухівкою було відправлено з північного міста Вальядолід.
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Агенти ще не встановили особу відправника, що, за словами джерел газети, буде важко зробити. Листи були кинуті до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження.
На думку Національного суду, де розслідується справа, авторство всіх листів із бомбами "має одне походження".
Водночас жодна особа не була ідентифікована як відправник пакетів, повідомило джерело, яке побажало не називати свого імені, щоб обговорити розслідування.
Поштовий тероризм в Іспанії: останні новини
- 30 листопада у Мадриді на території посольства України в Іспанії стався вибух. Небезпечний пристрій був захований у листі-бандеролі та надійшов на адресу посла України – Сергія Погорельцева.
- Ввечері стало відомо, що атака проти українських дипломатів у Мадриді була не єдиною. Того ж дня пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм отримала у Сарагосі іспанська компанія Instalaza.
- Упродовж останніх днів невідомі відправляють конверти з вибухівкою в різні відомства в Іспанії, серед яких було й посольство України в Мадриді. Очевидно, що за цим тероризмом стоять російські спецслужби.
- Глава уряду Іспанії Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили ще 24 листопада. Тоді як Міноборони отримало такий лист 1 грудня.
- У міноборони Іспанії прокоментували посилки з вибухівкою. У відомстві зазначили, що країна й надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією та продовжить надавати фінансову та військову допомогу нашій державі.
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