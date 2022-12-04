Більшість із надісланих пакетів вдалося знешкодити, хоча внаслідок спалаху одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства. Поліція Іспанії з'ясувала, що шість листів із вибухівкою було відправлено з північного міста Вальядолід.

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Агенти ще не встановили особу відправника, що, за словами джерел газети, буде важко зробити. Листи були кинуті до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження.

На думку Національного суду, де розслідується справа, авторство всіх листів із бомбами "має одне походження".

Водночас жодна особа не була ідентифікована як відправник пакетів, повідомило джерело, яке побажало не називати свого імені, щоб обговорити розслідування.