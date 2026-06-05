Об этом в эфире телемарафона заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

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Какие детали относительно открытого письма сообщили в МИД?

По мнению Сибиги, российскому диктатору Путину было бы целесообразно принять предложение о встрече с президентом Украины и не избегать прямых переговоров.

Вместе с тем министр отметил, что письмо Зеленского к российскому лидеру официально зарегистрировано и распространено на площадках международных организаций, в частности в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.

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Относительно переговорного трека Андрей Сибига отметил, что на американском переговорном направлении наблюдается определенная "пробуксовка", из-за чего тянуть дальше, по его мнению, невозможно.

Дипломат также отметил, что ситуация уже вышла на этап, когда прямая встреча лидеров может стать ключевым шагом к приближению мира, о чем также говорится в письме президента Владимира Зеленского.

По словам Сибиги, инициатива по завершению войны сейчас находится на стороне России, одновременно само письмо получило положительные отзывы от опытных дипломатов и европейских партнеров по его содержанию и оформлению.

Будем ожидать. Мяч – на их стороне. Мы предложили конкретные шаги, а Президент дал четкую оценку тому, что происходит. Это приговор для России. Тенденции для России и в дальнейшем будут ухудшаться, а поддержка Украины – будет усиливаться,

– добавил Сибига.

Как комментируют письмо Зеленского к Путину в мире?

В России заявили, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского уже получено, однако Владимир Путин его еще не прочитал. Впоследствии там сообщили, что российскому лидеру якобы уже доложили о содержании обращения. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не стоит "забегать вперед", комментируя возможную реакцию Путина на письмо.

Впрочем позже в Москве отметили, что якобы официальных каналов коммуникации с Украиной пока нет и ни одного письма Россия не получала по своим дипломатическим каналам. Такая разная риторика в заявлениях может свидетельствовать о несогласованности позиций и комментариев различных российских топ-чиновников.

Также Путину уже якобы доложили о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского.

Также на письмо Зеленского к Путину отреагировал и американский лидер Дональд Трамп, который еще недавно выступал главным посредником в мирных переговорах сторон. По его словам, идея встречи двух лидеров была бы замечательной. Также Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия пошли на "определенные компромиссы", а также выразил уверенность, что "страны это сделают".