Про це в етері телемарафону заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

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Які деталі щодо відкритого листа повідомили у МЗС?

На думку Сибіги, російському диктатору Путіну було б доцільно прийняти пропозицію про зустріч із президентом України й не уникати прямих переговорів.

Разом із тим міністр зауважив, що лист Зеленського до російського лідера офіційно зареєстрований та поширений на майданчиках міжнародних організацій, зокрема в ООН, ОБСЄ та Раді Європи.

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Щодо переговорного треку Андрій Сибіга відзначив, що на американському переговорному напрямку спостерігається певна "пробуксовка", через що зволікати далі, на його думку, неможливо.

Дипломат також наголосив, що ситуація вже вийшла на етап, коли пряма зустріч лідерів може стати ключовим кроком до наближення миру, про що також йдеться у листі президента Володимира Зеленського.

За словами Сибіги, ініціатива щодо завершення війни нині перебуває на боці Росії, водночас сам лист отримав позитивні відгуки від досвідчених дипломатів і європейських партнерів щодо його змісту та оформлення.

Будемо очікувати. М'яч – на їхньому боці. Ми запропонували конкретні кроки, а Президент дав чітку оцінку тому, що відбувається. Це вирок для Росії. Тенденції для Росії і надалі погіршуватимуться, а підтримка України – посилюватиметься,

– додав Сибіга.

Як коментують лист Зеленського до Путіна у світі?

У Росії заявили, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського вже отримано, однак Володимир Путін його ще не прочитав. Згодом там повідомили, що російському лідеру нібито вже доповіли про зміст звернення. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що не варто "забігати наперед", коментуючи можливу реакцію Путіна на лист.

Втім пізніше у Москві наголосили, що нібито офіційних каналів комунікації з Україною наразі немає й жодного листа Росія не отримувала по своїх дипломатичних каналах. Така різна риторика в заявах може свідчити про неузгодженість позицій і коментарів різних російських топпосадовців.

Також Путіну вже нібито доповіли про реакції світових лідерів на лист Зеленського.

Також на лист Зеленського до Путіна відреагував і американський лідер Дональд Трамп, який ще донедавна виступав головним посередником у мирних переговорах сторін. За його словами, ідея зустрічі двох лідерів була б чудовою. Також Трамп заявив, що хоче, щоб Україна та Росія пішли на "певні компроміси", а також висловив упевненість, що "країни це зроблять".