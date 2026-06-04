Пример Орбана демонстрирует позор, которым заканчивают те, кто выбирает помогать России, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к главе Кремля в личном письме. Президент Украины 4 июня поднял ряд важных вопросов, касающихся территорий, позиции международного сообщества, потерь с обеих сторон, а также тех, кто помогает России уничтожать украинцев.

Речь идет о бывшем премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Полный текст письма Зеленского к Путину опубликовали на сайте президента.

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Что Зеленский сказал об Орбане?

Глава государства сообщил, что Украина не даст достичь успеха тем, кто всячески пытается убедить мир в необходимости ослабления санкций против страны-агрессора и сокращения поддержки.

Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто выбирает помогать России в войне против нас,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним! Виктор Орбан за время своего правления в Венгрии выступал против поддержки Украины, препятствовал евроинтеграции и блокировал согласование финансовой помощи от ЕС.

Он напомнил и о том, как украинцы выдержали сложные зимы, когда враг пытался разрушить нашу энергетику. "Мы выстояли, и даже в темноте устойчивость украинцев сохранилась", – подчеркнул президент.

При этом Россия сейчас, как отметил Зеленский, ищет помощи у Северной Кореи, а также углубляет свою зависимость от Китая.

Как на письмо отреагировали в Кремле?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо, которое президент Украины Владимир Зеленский адресовал российскому руководству.

Он заявил, что если Зеленский хочет переговоров, то может приехать в Москву в любое время. В то же время Песков добавил, что глава Кремля Путин пока не ознакомился с содержанием этого обращения.