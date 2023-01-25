Явная путинская "закладка", – Пионтковский о сроках поставки танков Leopard

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал передать Украине танки Leopard за 3-4 месяца. Такие долгие сроки связаны с пропутинским лобби в элитах Германии.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, в социал-демократической партии Германии существует пропутинское наследие еще от эксканцлера Герхарда Шредера.

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"Писториус – самый яркий представитель. Он использует свою позицию министра обороны, чтобы оттянуть передачу танков на лишние месяцы. Писториус – это явная путинская "закладка". Это не удивительно, что такие остались в Германии", – уверен Пионтковский.

Немецкие власти изменили отношение к Украине

По словам публициста, он заметил изменение в отношении немецкого истеблишмента к Украине после знаменитой речи президента Франка-Вальтера Штайнмайера, в которой он раскаялся за годы пропутинской политики, основным проводником которой он был.

Что касается канцлера Олафа Шольца, то он сам выступал в Давосе и ему принадлежит фраза "Единственный путь к миру – это поражение России",

– напомнил Пионтковский.

Писториус является путинской закладкой: смотреть видео

Шольц следит за рейтингами

По мнению российского публициста, Шольц является политиком современной формации в отличие от визионера Бориса Джонсона. Британец понимает, что судьба мира решается на полях битвы в Украине. Немецкий канцлер следит за любыми колебаниями общественного мнения в опросах.

"Вот в Германии 46% населения выступают за передачу танков, а 43% – против. И вот он маневрирует так, чтобы не потерять и эти 43%", – уверен Андрей Пионтковский.

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