Политолог Николай Давыдюк прокомментировал это противоречивое заявление 24 Каналу. По его словам, не стоит лишний раз драматизировать ситуацию.
Читайте также Весомое усиление: Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов
Как известно, Германия наращивает объемы помощи Украине – в 2024 году она будет вдвое больше. Вместе с тем, Берлин не хочет лишний раз провоцировать Россию, что не означает его заинтересованности в ее победе.
Мы не были в союзе, но можем быть. Теперь впервые в нашей истории мы можем быть в этом союзе (в ЕС – 24 Канал),
– подчеркнул Давыдюк.
Политолог считает, что Германия хорошо овладела уроками истории, поэтому не станет снова не на ту сторону.
Подробнее о заявлении Писториуса
Слова министра обороны Германии процитировали в издании Newsweek. Это был ответ на критику темпов и объемов помощи, оказываемой Украине.
Мы делаем то, что мы можем. Но Германия не является союзником Украины, мы не находимся в одном альянсе,
– сказал Писториус.
По его словам, поставка нужного количества оружия, в том числе миллиона 100-мм снарядов, требует времени. Мол, это не вопрос "политических решений или финансовых ресурсов".
Кроме того, Писториус отверг заявление о нежелании Запада полной победы Украины. Если выиграет Россия, Германия столкнется с "совершенно новой ситуацией безопасности".
Немецко-украинские отношения: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова делать еще больше для поддержки Украины, если другие союзники ослабнут. Ведь война, вероятнее всего, не завершится в ближайшее время.
- Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в Германии должны привыкнуть к мысли, что когда-нибудь, возможно, придется обороняться от России. Слишком долго была ориентация на урегулирование международного кризиса.
- Как известно, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл 21 ноября в Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Рустемом Умеровым.