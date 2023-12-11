Политолог Николай Давыдюк прокомментировал это противоречивое заявление 24 Каналу. По его словам, не стоит лишний раз драматизировать ситуацию.

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Как известно, Германия наращивает объемы помощи Украине – в 2024 году она будет вдвое больше. Вместе с тем, Берлин не хочет лишний раз провоцировать Россию, что не означает его заинтересованности в ее победе.

Мы не были в союзе, но можем быть. Теперь впервые в нашей истории мы можем быть в этом союзе (в ЕС – 24 Канал),

– подчеркнул Давыдюк.

Политолог считает, что Германия хорошо овладела уроками истории, поэтому не станет снова не на ту сторону.

Подробнее о заявлении Писториуса

Слова министра обороны Германии процитировали в издании Newsweek. Это был ответ на критику темпов и объемов помощи, оказываемой Украине.

Мы делаем то, что мы можем. Но Германия не является союзником Украины, мы не находимся в одном альянсе,

– сказал Писториус.

По его словам, поставка нужного количества оружия, в том числе миллиона 100-мм снарядов, требует времени. Мол, это не вопрос "политических решений или финансовых ресурсов".

Кроме того, Писториус отверг заявление о нежелании Запада полной победы Украины. Если выиграет Россия, Германия столкнется с "совершенно новой ситуацией безопасности".

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