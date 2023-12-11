Політолог Микола Давидюк прокоментував цю суперечливу заяву 24 Каналу. За його словами, не варто зайвий раз драматизувати ситуацію.

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Як відомо, Німеччина нарощує обсяги допомоги України – 2024 року вона буде вдвічі більшою. Водночас Берлін не хоче зайвий раз провокувати Росію, що не означає його зацікавленості в її перемозі.

Ми не були в союзі, але можемо бути. Тепер вперше в нашій історії ми можемо бути в цьому союзі (у ЄС – 24 Канал),

– наголосив Давидюк.

Політолог вважає, що Німеччина гарно опанувала уроки історії, тому не стане знову не на той бік.

Детальніше про заяву Пісторіуса

Слова міністра оборони Німеччини процитували у виданні Newsweek. Це була відповідь на критику темпів і обсягів допомоги, яку надають Україні.

Ми робимо те, що можемо. Але Німеччина не є союзником України, ми не перебуваємо в одному альянсі,

– сказав Пісторіус.

За його словами, постачання потрібної кількості зброї, зокрема мільйона 100-мм снарядів, потребує часу. Мовляв, це не питання "політичних рішень чи фінансових ресурсів".

Крім того, Пісторіус відкинув заяву про небажання Заходу повної перемоги України. Якщо виграє Росія, Німеччина стикнеться з "абсолютно новою безпековою ситуацією".

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