Політолог Микола Давидюк прокоментував цю суперечливу заяву 24 Каналу. За його словами, не варто зайвий раз драматизувати ситуацію.
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Як відомо, Німеччина нарощує обсяги допомоги України – 2024 року вона буде вдвічі більшою. Водночас Берлін не хоче зайвий раз провокувати Росію, що не означає його зацікавленості в її перемозі.
Ми не були в союзі, але можемо бути. Тепер вперше в нашій історії ми можемо бути в цьому союзі (у ЄС – 24 Канал),
– наголосив Давидюк.
Політолог вважає, що Німеччина гарно опанувала уроки історії, тому не стане знову не на той бік.
Детальніше про заяву Пісторіуса
Слова міністра оборони Німеччини процитували у виданні Newsweek. Це була відповідь на критику темпів і обсягів допомоги, яку надають Україні.
Ми робимо те, що можемо. Але Німеччина не є союзником України, ми не перебуваємо в одному альянсі,
– сказав Пісторіус.
За його словами, постачання потрібної кількості зброї, зокрема мільйона 100-мм снарядів, потребує часу. Мовляв, це не питання "політичних рішень чи фінансових ресурсів".
Крім того, Пісторіус відкинув заяву про небажання Заходу повної перемоги України. Якщо виграє Росія, Німеччина стикнеться з "абсолютно новою безпековою ситуацією".
Німецько-українські відносини: останні новини
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готовою робити ще більше для підтримки України, якщо інші союзники ослабнуть. Адже війна, найімовірніше, не завершиться найближчим часом.
- Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що в Німеччині мають звикнути до думки, що колись, можливо, доведеться оборонятись від Росії. Занадто довго була орієнтація на врегулювання міжнародної кризи.
- Як відомо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув 21 листопада до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і колегою Рустемом Умєровим.