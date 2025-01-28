Министр обороны США Пит Гегсет приостановил новые оборонные контракты, – Bloomberg

На днях новым министром обороны США стал бывший телеведущий Пит Хэгсет. Отмечается, что он приостановил заключение всех новых оборонных контрактов.

Это может свидетельствовать о переоценке потребностей армии и принципов закупки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о решении Гегсета по оборонным контрактам

Так, Пит Гегсет одним из первых указов на посту министра обороны остановил заключение всех новых контрактов, а также запросов на открытие оборонных программ. Об этом говорится в еще неопубликованном решении Пентагона.

По словам источников издания, эта пауза может длиться всего 10 дней, но потенциально ничто не мешает держать контракты в подвешенном состоянии в течение месяцев.

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К слову, днях Государственный секретарь Марко Рубио остановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи для проведения аудита. В частности, финансирование всех своих программ и проектов приостановило USAID.

Украинские организации и органы местного самоуправления уже начали получать сообщения об остановке активностей, финансировавшихся USAID или организациями, зависимыми от американской поддержки. Остановились десятки проектов, среди которых – энергетическая независимость и инициативы по безопасности.