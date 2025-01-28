Це може свідчити про переоцінку потреб армії та принципів закупівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Причина не в Україні: чому насправді Трамп призупинив міжнародну допомогу

Що відомо про рішення Гегсета щодо оборонних контрактів

Так, Піт Гегсет одним із перших указів на посаді міністра оборони зупинив укладання всіх нових контрактів, а також запитів на відкриття оборонних програм. Про це йдеться в ще неопублікованому рішенні Пентагону.

За словами джерел видання, ця пауза може тривати всього 10 днів, але потенційно ніщо не заважає тримати контракти у підвішеному стані упродовж місяців.

Дивіться також З ведучих – у Пентагон: хто такий Піт Гегсет і чому у США налякані через нового міністра оборони

До слова, днями Державний секретар Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги для проведення аудиту. Зокрема, фінансування всіх своїх програм та проєктів призупинило USAID.

Українські організації та органи місцевого самоврядування вже почали отримувати повідомлення про зупинення активностей, що фінансувалися USAID або організаціями, залежними від американської підтримки. Зупинилися десятки проєктів, серед яких – енергетична незалежність і безпекові ініціативи.