Важливо розуміти, що тимчасове призупинення програм є внутрішньополітичним американським рішенням. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Ярослав Божко, додавши, що USAID спонсорує велику кількість соціальних, культурно-гуманітарних, освітніх проєктів у всьому світі.

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Чому допомогу зупинили

Проєкти USAID стосувалися виключно гуманітарних аспектів, а не військових. Після приходу до влади Дональду Трампа відбувся перегляд низки рішень. Наприклад, деякі програми могли мати ідеологічне забарвлення. Тому, очевидно, що те, що не вкладається в політику республіканської адміністрації піддають ревізії.

Це питання взагалі не стосується України і нашого внутрішнього становища, політикуму, тому що програму USAID переглядають у величезній кількості країн світу,

– пояснив політолог-міжнародник.

У США не перший рік тривають дискусії про те, що кошти американських платників податків не можуть витрачати на просування повістки однієї з партій в різних країнах світу. Якщо демократам потрібні були певні програми, то вони мали самостійно їх фінансувати.

Так само це можливість для Трампа звинуватити, наприклад, демократів у певній корупції. Тобто сказати, що вони намагалися підтримувати людей, які були з ними пов'язані. Отже, перегляд програм не залежив від того, як Україна користувалася наданими коштами.

Чому важлива програма USAID

У межах цього проєкту вдалося зробити дуже багато якісних реформ в Україні. Мовиться про підтримку реформ в освіті, судовій системі, створення ЦНАпів, передачу карет швидкої допомоги.

Маю надію, що програма відновиться, тому що це один з важливих факторів міжнародної гуманітарної підтримки України, який існував ще задовго до повномасштабної війни. Це був драйвер, який давав нашій державі, можливість розвиватися, навіть в умовах, коли на це не було багато грошей,

– підкреслив Ярослав Божко.

Тому призупинення програм варто розглядати як інструмент внутрішньопартійної боротьби республіканців з демократами. Можливо, Трамп хоче використати момент корупції, розкрадання коштів в USAID проти політичних опонентів.

Нагадаємо, окрім програми USAID, на 90 днів також призупинена програма U4U для українських біженців. Подати заявки не можна буде доти, поки не опрацюють попередні. Станом на березень 2023 року через цю програму до США прибуло майже 120 тисяч українців.