"Смешно" и "кошмар": в США встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы Пентагона

Нынешние и бывшие старшие военные командиры США обеспокоены намерениями Трампа назначить главой Министерства обороны США ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета. Вероятно, Хегсет не имеет должного опыта управления крупными структурами.

В США считают, что существует угроза сосредоточения большой власти в руках Пита Хегсета, передает 24 Канал со ссылкой на CNN и Politico.

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Как реагируют на Пита Хегсета в США

Несмотря на военный опыт, высшее командование США не уверено, что Хегсет сможет управлять столь сложным бюрократическим аппаратом, как Министерство обороны США.

Бывшие и нынешние старшие военные командиры, которые служили при Трампе и Байдене, считают назначение Хегсета на должность главы Пентагона "смешным" и "кошмарным".

Назначение на должность Хегсета также может отпугнуть претендентов на более 80 других должностей в Пентагоне. Это вызвано тем, что министр обороны сохраняет за собой право принимать решения и может пренебрегать советами подчиненных.

Некоторые чиновники рассказывают, что пытаются больше узнать о своем новом начальнике через поиск в Google. Другие опасаются, что Пит Хегсет может начать резкое сокращение программ ведомства, предварительно не ознакомившись с ситуацией.

В США также говорят, что назначение на должность главы Пентагона Пита Хегсета повлечет ситуацию, когда "один ум будет контролировать много рук". Однако вряд ли это может быть эффективно.