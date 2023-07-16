Постоянно плачет и ничего не хочет: защитница показала, как пес провожает хозяина на войну

Четвероногие любимцы прекрасно чувствуют все происходящее. Не удивительно, что они неохотно отпускают своих хозяев на войну. Так, очень скучает по своему папе питбуль Рэй.

Эта собака чрезвычайно сильно грустит всякий раз, когда ее хозяин отправляется на войну. А роликами с ним поделилась парамедикиня полка "Азов", военная ВСУ и кинолог-зоозащитник Елена Мосийчук с позывным "Малек".

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Месяцами ждет папу

На одном из роликов она показывает, как Рэй реагирует на то, что его отец возвращается на фронт. Его глаза передают всю боль и переживания и демонстрируют, что четвероногий ужасно боится за своего друга.

И так всякий раз, когда мы отпускаем папу на войну и остаемся сами дома. Рэй очень тяжело переживает отъезд мужа, он невероятно унывает, постоянно плачет и ничего не хочет. Только ждем, месяцами ждем, когда наш папа вернется домой,

– говорит Елена.

Рей плачет, когда провожает папу на войну: смотрите видео

Она заметила, что Рэй всегда плачет, когда его папа снова отправляется на войну. По ее словам, все собаки в течение нескольких суток плачут.

Рею всегда очень грустно, когда папа едет воевать: смотрите видео

Защитница добавила, что очень тяжело "отпускать любимого в ад, когда другие живут обычной жизнью".

За этой ссылкой вы можете следить за Еленой Мосийчук. Она рассказывает о других четырехлапых, а также постоянно призывает своих подписчиков помогать со сборами.

Животным войны посвятили выставку картин во Львове. Она открылась в сквере "На Валах" 15 июля.

Показывают животных, пострадавших от войны

Выставку презентовало творческое объединение художников "НеВыдумки". Ее цель – привлечь внимание к проблемам животных в условиях полномасштабной войны.

Состоит выставка из 18 картин. Над их созданием работали 11 художников из совершенно разных уголков страны.

Этим проектом мы хотим донести смущающую проблему разрушения зоопарков, приютов, экопарков, ферм, а также издевательств над домашними животными из-за российской агрессии в Украине. На выставке мы разместим баннеры с QR-кодами, куда посетители смогут посылать средства. А после тура по Европе, картины разыграют на онлайн-аукционе,

– рассказали организаторы.

Открылась выставка 15 июля в 12:00. Она продлится до 20 июля. После этого картины будут путешествовать по другим городам нашего государства.