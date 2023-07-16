Цей собака надзвичайно сильно сумує щоразу, коли його господар вирушає на війну. А роликами з ним поділилася парамедикиня полку "Азов", військова ЗСУ та кінологиня-зоозахисниця Олена Мосійчук з позивним "Мальок".

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Місяцями чекає на татуся

На одному з роликів вона показує, як Рей реагує на те, що його татусь повертається на фронт. Його очі передають весь біль і переживання та демонструють, що чотирилапий страшенно боїться за свого друга.

І так щоразу, коли ми відпускаємо тата на війну і залишаємося самі вдома. Рей дуже важко переживає від'їзд чоловіка, він неймовірно сумує, постійно плаче та нічого не хоче. Тільки чекаємо, місяцями чекаємо, коли наш тато повернеться додому,

– каже Олена.

Рей плаче, коли проводжає тата на війну: дивіться відео

Вона зауважила, що Рей завжди плаче, коли його татусь знову вирушає на війну. За її словами, усі собаки впродовж кількох діб плачуть.

Рею завжди дуже сумно, коли тато їде воювати: дивіться відео

Захисниця додала, що надзвичайно важко "відпускати коханого у пекло, коли інші живуть звичайним життям".

Зверніть увагу! За цим посиланням ви можете слідкувати за Оленою Мосійчук. Вона розповідає про інших чотирилапих, а також постійно закликає своїх підписників допомагати зі зборами.

Тваринам війни присвятили виставку картин у Львові. Вона відкрилася у сквері "На Валах" 15 липня.

Показують тварин, котрі постраждали від війни

Виставку презентувало творче об'єднання художників "НеВидумки". Її мета – привернути увагу до проблем тварин в умовах повномасштабної війни.

Складається виставка з 18 картин. Над їхнім створенням працювали 11 художників з абсолютно різних куточків країни.

Цим проєктом ми хочемо донести бентежну проблему руйнування зоопарків, притулків, екопарків, ферм, а також знущань з домашніх тварин через російську агресію в Україні. На виставці ми розмістимо банери з QR-кодами, куди відвідувачі зможуть надсилати кошти. А після туру Європою, картини розіграють на онлайн-аукціоні,

– розповіли організатори.

Відкрилася виставка 15 липня о 12:00. Вона триватиме до 20 липня. Після цього картини мандруватимуть іншими містами нашої держави.