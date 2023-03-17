Нанес Украине ущерб на 30 миллионов долларов: экс-министр Пивоварский внес залог
Источник:Андрей Пивоварский
Экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Теперь стало известно, что за него внесли залог в размере почти 10 миллионов гривен.
Заметим, что Андрею Пивоварскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Известно, что его действия нанесли Украине убытков более чем на 30 миллионов долларов.
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Пивоварский уже внес залог
Об этом экс-министр сообщил в своем фейсбуке. Он отметил, что залог уже внесен, и что суд подтвердил получение суммы. Пивоварский также поблагодарил всех, кто поспособствовал этому, звонил по телефону и писал, а также предлагал помощь.
Ваши слова поддержки, подкрепленные поступками (имеются в виду мгновенное внесение залога), дают силы отстаивать свою собственную правоту в дальнейшем. Пожалуй, в этой жизни я все-таки делаю правильные вещи!
– добавил он.
Заметим, что избрали Пивоварскому меру пресечения во время заседания 16 марта. Тогда ВАКС назвал сумму в 9 997 900 гривен. Эту сумму он и внес вечером 17 марта.
Согласно решению суда, экс-министр до 16 мая обязан также прибывать в правоохранительные органы по первому требованию. Он также должен сообщать об изменении места жительства и работы. Кроме того, у Пивоварского нет возможности покидать пределы Киевской области. А еще ему запрещено общаться со свидетелями по делу.
Что известно о подозрении для Пивоварского
- Данные следствия свидетельствуют, что в 2015 году бывшие чиновники издали приказ. Согласно ему, частные компании могли взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".
- Антикоррупционное бюро отметило, что соответствующий приказ не был ориентирован на реформы. Его цель – удовлетворять интересы частных компаний. Что и происходило и нанесло немалый ущерб нашему государству.
- Сотрудники НАБУ и САП подчеркнули, что проводили исследование действий должностных лиц. Их интересовало только одно: придерживаются ли они буквы закона.