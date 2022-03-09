Пиз*ите орков, объясняя истину, – военный объяснил, как нужно говорить с оккупантами

Военный Вадим Кодачиков рассказал, что нужно объяснять российским захватчикам. После нападения на Украину им будет трудно выйти отсюда живыми.

Он добавил, что орков нужно лупить, даже если нет оружия.

Важно За время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 мирных жителей

Пи*дите орков днем и ночью! С оружием и без! В городах и селах! Объясняя им простую и понятную нам самим истину: войти в Украину с войной может попробовать каждый, а вот уйти после этого живыми,

– подчеркнул Кодачигов.

Он призвал не слушать бред, ведь ВСУ на подъеме. Поэтому важно верить в свою армию.

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