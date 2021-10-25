Пьяная мать била маленькую дочь на площадке в Черкассах: ее задержала полиция

На детской площадке на улице Победы мать 3-летней девочки распивала алкогольные напитки. Кроме того, женщина била малышку по лицу.

Женщина не впервые попала в поле зрения полицейских

Инцидент произошел 24 октября. На место происшествия выезжали правоохранители.

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Патрульным женщина сказала, что малышка не слушалась и плакала. Из-за этого она, мол, и решила ударить девочку несколько раз.

На лице ребенка патрульные обнаружили синяки. Ребенок был в грязной одежде и голодный,

– рассказали правоохранители.

Они накормили малышку и доставили мать с ребенком в Черкасское районное управление полиции. В дальнейшем делом займутся инспекторы ювенальной превенции.

Кстати, выяснилось, что женщина не впервые попадает в поле зрения работников ювенальной превенции.

Похожий случай в Житомире

Ночью 15 октября на одной из улиц Житомира прохожие заметили женщину, которая гуляла, не обращая внимания на сильный плач собственного ребенка в коляске. По словам очевидцев, годовалый младенец сильно вертелся и едва не выпадал из коляски.

Прибывшие на место происшествия выяснили, что мать была пьяной и находилась в неадекватном состоянии. Малыша полицейские забрали и отвезли в больницу. В отношении женщины составили административный протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.