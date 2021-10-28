Пьяная водительница на парковке въехала в другое авто и сбежала

В курортном Геническе пьяная женщина въехала в другое авто на парковке. Она решила просто сбежать с места ДТП, ничего не объясняя.

Авария произошла на проспекте Мира в Геническе 26 октября. Владелец поврежденной машины позвонил в полицию и рассказал о ситуации.

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"Выпила после ДТП"

Оказалось, что женщина на "ЗАЗ Славута" въехала в авто Geely MK, которое стояло на парковочной площадке возле магазина. Далее нарушительница покинула место происшествия.

Инспекторы просмотрели видео с камер наблюдения и опросили свидетелей происшествия. Так удалось установить возможное место пребывания водителя. Нарушительница находилась у себя дома и имела явные признаки алкогольного опьянения. На ее авто были характерные повреждения для этого ДТП.

Проходить осмотр с помощью драгера водитель отказалась. Однако сказала инспекторам, что была за рулем, но употребляла алкогольные напитки уже после ДТП.

Что грозит нарушительнице

На 55-летнюю водительницу патрульные составили протоколы:

по части 4 статьи 130 – употребление алкоголя до проведения осмотра,

статьей 122 – оставление места ДТП,

статьей 124 – Нарушение ПДД, повлекшее ДТП.

Санкция статьи об употреблении алкоголя предусматривает штраф в размере 34 тысяч гривен или административного ареста на 15 суток с лишением права управления на 3 года.

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Полный текст публикации Патрульной полиции Херсонской области:

Вызов о ДТП с оставлением места происшествия на проспекте Мира в Геническе, патрульные получили во вторник, около 13 часов.

Заявитель сообщал, что автомобиль ЗАЗ Славута въехал в его авто Geely MK, который стоял на парковочной площадке возле магазина и покинул место происшествия.

Инспекторы отдела патрульной полиции Автономной Республики Крым и г. Севастополе просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей происшествия и установили возможное место нахождения водителя. Полицейские немедленно отправились по указанному адресу, где и встретили женщину, которая, вероятно, находилась за рулем. На ее авто были характерные повреждения для этого ДТП.

Во время общения с гражданкой стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, однако от осмотра с помощью алкотеста Драгер на месте и в медицинском учреждении, она отказалась. Горожанка сообщила инспекторам, что была за рулем и употребляла алкогольные напитки уже после совершения ДТП.

На 55-летнюю женщину-водителя патрульные составили протоколы по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя до проведения осмотра), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Коап.

Напоминаем, что санкция ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя до проведения осмотра) Куоап предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 34000 гривен или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления на 3 года.

Выпил – за руль не садись!